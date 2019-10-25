В Шымкенте и Туркестанской области сотрудников акиматов уличили в получении взяток (ВИДЕО)

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Двух сотрудников акиматов подозревают в совершении коррупционных преступлений, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела предпринимательства акимата Аль-Фарабийского района по подозрению в получении взятки в общей сумме 65 тыс. тенге за разрешение на торговлю и общее покровительство предпринимательской деятельности, сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.





В совершении аналогичного преступления подозревается аким сельского округа Кызылкум Жетисайского района Туркестанской области.





Он подозревается в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге за выдачу земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их вины, будет вынесено судом", - прокомментировали в пресс-службе.

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