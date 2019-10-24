Гендиректор корпоративного фонда СПК "Павлодар" задержан за взятку в 500 тыс. тенге

Павлодар. 23 октября. Kazakhstan Today - Генеральный директор Корпоративного фонда социального развития АО "НК "СПК "Павлодар" подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении генерального директора Корпоративного фонда социального развития АО "НК "СПК "Павлодар" (100% доли участия акимата области) по подозрению в совершении коррупционного преступления. Он подозревается в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге из ранее оговоренного 1 млн тенге от предпринимателей за заключение договора об оказании услуг по оценке незавершенного социального объекта", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

Гендиректор корпоративного фонда задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции Павлодара. Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесено судом.

Напомним, в получении взятки в 3 млн тенге подозреваются гендиректор и начальник отдела закупок ТОО "KMG EP-Catering", 100%-ной дочерней организации АО "НК "КазМунайГаз".

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