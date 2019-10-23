Гендиректора "дочки" КМГ подозревают в получении взятки в 3 млн тенге (ВИДЕО)

Актау. 22 октября. Kazakhstan Today - Генеральный директор ТОО "KMG EP-Catering" подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО "KMG EP-Catering" (100% дочерняя организация АО "НК "КазМунайГаз", осуществляющая обеспечение питания дочерних организаций АО "НК "КазМунайГаз", расположенных на территории Мангистауской области) и начальника отдела закупок указанного ТОО по подозрению в коррупционном преступлении. Они подозреваются в получении от индивидуального предпринимателя взятки в сумме 3 млн тенге за положительное решение вопроса по приобретению и поставке продуктов питания и дальнейшее покровительство", - сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.





Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и поступления ходатайств подозреваемых и их защитников об обязательстве о явке. Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом.

Напомним, в феврале 2019 года суд оштрафовал бывшего генерального директора ТОО "КазМунайГаз Онімдері" Куандыка Кулмурзина на 128 980 760 тенге за получение взятки

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