Бывший гендиректор "КМГ Онімдері" оштрафован на 129 млн тенге за взятку

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Суд оштрафовал бывшего генерального директора ТОО "КазМунайГаз Онімдері" Куандыка Кулмурзину на 128 980 760 тенге, передает Kazakhstan Today.

Приговором суда №2 Есильского района Астаны от 12 февраля Кулмурзин признан виновным по части 2 статьи 366 УК РК (Получение взятки), сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 128 980 760 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях", - отметили в пресс-службе.

В суде также сообщили, что осужденный обязан уплатить штраф в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, генеральному директору ТОО "КазМунайГаз Онимдери" АО "НК "КМГ" было предъявлено обвинение в получении взятки в сумме 4,3 млн тенге от подчиненного - исполняющего обязанности директора филиала в ВКО ТОО "КМГ Онимдери" за общее покровительство и попустительство в его служебной деятельности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства