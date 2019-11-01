Директор районного центра занятости в Алматинской области получал взятки за участие предпринимателей в госпрограмме

Алматы. 31 октября. Kazakhstan Today - Директора Центра занятости населения акимата Жамбылского района Алматинской области подозревают в неоднократном получении взяток, передает Kazakhstan Today.
Он подозревается в четырех фактах получения взяток от 50 тыс. до 200 тыс. тенге от предпринимателей, за оказание содействия в получении кредита по государственной программе "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства 2017-2021", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
Отмечается, что процессуальное задержание в отношении чиновника не применялось, поскольку он признал вину, достигнуто процессуальное соглашение.
Напомним, Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр занятости населения акимата города Талдыкоргана Алматинской области" по подозрению в даче взятки. Также сообщалось, что сотрудники центра занятости Шымкента за вознаграждение обещали положительное решение о выплате АСП.
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