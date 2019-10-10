Директора Центра занятости населения акимата Талдыкоргана подозревают в даче взятки

Талдыкорган. 9 октября. Kazakhstan Today - Директор Центра занятости населения акимата Талдыкоргана подозревается в даче взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении директора КГУ "Центр занятости населения акимата города Талдыкоргана Алматинской области" по подозрению в даче взятки, сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы РК.

Она подозревается в даче взятки через посредника - заместителя руководителя ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Талдыкоргана" в сумме 400 тыс. тенге главному специалисту государственного аудита ГУ "Ревизионная комиссия по Алматинской области" за составление акта без отражения нарушений по итогам проведенной плановой проверки", - отметили в ведомстве.

Проверяется причастность данных должностных лиц к посредничеству в даче взятки и ее получении. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.

Напомним, Антикоррупционной службой Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора Центра социального обслуживания №2 управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области К.В. Пан. Ее подозревали в даче старшему прокурору отдела прокуратуры района Астана города Актобе взятки в сумме 1,5 млн тенге за неотражение выявленных нарушений в ходе проверки госучреждения. Приговором суда №2 Актобе Пан осуждена за дачу взятки, ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 22,5 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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