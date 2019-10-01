Директор Центра соцобслуживания пыталась подкупить прокурора в Актобе

Актобе. 30 сентября. Kazakhstan Today - Директор Центра социального обслуживания Актюбинской области осуждена за дачу взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора Центра социального обслуживания №2 управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области Пан К.В., которая подозревалась в совершении коррупционного преступления, сообщили в пресс-служба Антикоррупционной службы РК.

В частности, ее подозревали в даче старшему прокурору отдела прокуратуры района Астана города Актобе взятки в сумме 1,5 млн тенге за неотражение выявленных нарушений в ходе проверки госучреждения.

26 сентября текущего года приговором суда №2 Актобе Пан осуждена за дачу взятки, и ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 22,5 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Напомним, ранее за взятку и мошенничество осудили руководителя департамента охраны общественного здоровья Восточно-Казахстанской области. Чиновник подозревался в получении взятки в сумме 700 тыс. тенге от подчиненных работников за общее покровительство и создание благоприятных условий в работе, а также мошенничестве при подписании актов выполненных работ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 24,5 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

А в Северном Казахстане руководителя районного отдела ветеринарии осудили за получение взятки в размере 100 тыс. тенге от гражданина за непривлечение к административной ответственности, а также оказание общего покровительства в транспортировке (перемещении) КРС на территории района, без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления.

Руководитель КГУ "Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жанакорганского района" Кызылординской области за получение взятки приговорен к штрафу в размере 30 млн тенге.

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