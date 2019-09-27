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За взятку и мошенничество осудили руководителя ДООЗ Восточного Казахстана

26.09.2019, 11:51 6535
Усть-Каменогорск. 26 сентября. Kazakhstan Today - За взятку и мошенничество осудили руководителя департамента охраны общественного здоровья Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя департамента охраны общественного здоровья Восточно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Г.К. Сулейменова по подозрению в получении взятки и мошенничестве, сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.
 
Чиновник подозревался в получении взятки в сумме 700 тыс. тенге от подчиненных работников за общее покровительство и создание благоприятных условий в работе, а также мошенничестве при подписании актов выполненных работ.
 
25 сентября текущего года приговором суда №2 Усть-Каменогорска Сулейменову за получение взятки и мошенничество назначено наказание в виде штрафа в сумме 24,5 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 
Как сообщалось ранее, в Северном Казахстане руководителя районного отдела ветеринарии осудили за получение взятки.
 

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