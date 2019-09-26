В Кызылординской области за получение взятки чиновника оштрафовали на 30 млн тенге, взяткодателя - на 9 млн тенге

Кызылорда. 25 сентября. Kazakhstan Today - Руководитель КГУ "Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жанакорганского района" за получение взятки приговорен к штрафу в размере 30 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Антикоррупционной службы Кызылординской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Жанакорганского района" А. Ахметова, который подозревался в получении взятки в сумме 600 тыс. тенге от К. Берженбаева за его трудоустройство в качестве специалиста указанного КГУ.

24 сентября приговором Жанакорганского суда Кызылординской области Ахметову за получение взятки назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Этим же приговором Берженбаеву за дачу взятки назначено наказание в виде штрафа в размере 9 млн тенге", - сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

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