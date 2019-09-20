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В Кызылординской области чиновник оштрафован на 12 млн тенге за в взятку в 300 тыс. тенге

19.09.2019, 10:44 8479
В Кызылординской области чиновник оштрафован на 12 млн тенге за в взятку в 300 тыс. тенге
Фото: zhanaqorgan-tynysy.kz
Кызылорда. 19 сентября. Kazakhstan Today - Глава Кызылординского государственного учреждения по охране лесов и животного мира осужден за получение взятки, передает Kazakhstan Today.
 
"Антикоррупционной службой Кызылординской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Кызылординское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Смагулова Ф.Д. по подозрению в получении взятки. Он подозревался в получении взятки в сумме 300 тыс. тенге от работника КГУ за трудоустройство и покровительство", - сообщили в Антикоррупционной службе.
 
17 сентября приговором суда №2 Кызылорда за получение взятки ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 12 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 

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