Сотрудники центра занятости Шымкента за вознаграждение обещали положительное решение о выплате АСП

Шымкент. 27 июля. Kazakhstan Today - Сотрудники центра занятости Шымкента за деньги предлагали обеспечить положительное решение о выплате адресной социальной помощи, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Шымкента выявлен факт мошенничества заведующим сектора Абайского района КГУ "Центр занятости населения города Шымкента". Он подозревается в том, что, используя свое служебное положение, обманным путем под предлогом оказания содействия в получении положительного заключения о выплате адресной социальной помощи получил денежные средства в сумме 375 тыс. тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе РК.

Аналогичный факт мошенничества совершен инспектором КГУ "Центр занятости населения акимата города Шымкента", который под тем же предлогом обманным путем завладел 45 тыс. тенге.

Задержание в отношении указанных лиц не применялось в связи с заявленными ходатайствами адвокатов о заключении процессуальных соглашений в форме сделки о признании вины.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.

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