На взятке и мошенничестве попался замглавы департамента по защите прав потребителей

Кызылорда. 24 июля. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей в Кызылординской области за получение взятки и мошенничество приговорен к штрафу в размере 3 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей А. Турганбаев получил от подчиненных работников взятки в сумме 100 тыс. тенге за покровительство по работе, а также путем обмана завладел деньгами в сумме 200 тыс. тенге, которые он получил от представителя частного детского сада за предоставление санитарного заключения, сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции Кызылординской области.

Накануне приговором Кызылординского городского суда №2 Турганбаев приговорен к штрафу в размере 3 млн тенге. Кроме того, осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Также судом установлен срок для уплаты штрафа в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу. В случае неуплаты наказание будет заменено на лишение свободы.





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