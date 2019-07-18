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Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Руководитель управления сельского хозяйства в Атырауской области осужден за мошенничество и получение взяток, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Атырауской области ранее окончено досудебное расследование в отношении и.о. руководителя управления сельского хозяйства области К. Жанкуатова.

"Жанкуатов на системной основе путем мошенничества и вымогательства получал взятки от субъектов агропромышленного комплекса за положительное решение вопроса выдачи субсидий в рамках государственной программы "Агробизнес-2020". 16 июля текущего года приговором суда №2 Атырау Жанкуатов осужден к штрафу в размере 2,9 млн тенге", - сообщает Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течении 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты наказание будет заменено на лишение свободы.

Кроме того, осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

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