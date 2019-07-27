Чиновницу в Таразе арестовали за получение взятки

Тараз. 25 июля. Kazakhstan Today - Чиновницу в Таразе арестовали по подозрению в получении взятки от сотрудника частной компании, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Жамбылской области выявлен факт получения взятки руководителем Таразского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг. Она подозревается в получении через посредника взятки в сумме 100 тыс. тенге от представителя частной компании за выдачу положительного санитарно-эпидемиологического заключения для эксплуатации плавательного бассейна", - сообщили в Антикоррупционной службе.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности будет вынесен судом.

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