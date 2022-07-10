Накидки за 800 тысяч тенге: 13 акмолинцев оказались жертвой обмана массажных салонов

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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Более 8 миллионов тенге вернули жителям Акмолинской области за массажные накидки, которые они приобрели по завышенной в разы стоимости в массажных салонах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Накидки по цене от 720 до 834 тысяч тенге в Казахстане продают различные фирмы, которые гастролируют по городам республики, приглашая на бесплатный массаж и презентацию японского массажного оборудования, сообщает комитет по защите прав потребителей Акмолинской области.

По его информации, в прошлом году к ним обратились всего 4 человека, а в этом - уже 13. Все они просили оказать содействие в возврате денег за приобретенные массажные накидки.

11 обратившимся потребителям было возвращено более 8 млн тенге, 2 обращения находятся на рассмотрении", - сообщили в комитете.

В комитете подчеркнули, что мошенники действуют изощренно.

Презентация, как правило, проводится обычно в презентабельном месте, например, в ресторане. Приятным бонусом является проведение розыгрыша различных призов. При этом фирмы умалчивают о реальной стоимости товара, в случае отсутствия денег мгновенно оформляют на потребителя кредит. В помещении ресторана искусственно создается возбужденная атмосфера, шум, громкая музыка, оживление и в результате с презентации потребители уходят с оформленным кредитом на этот "чудо-товар" на сумму более миллиона тенге", - рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что на самом деле чудо-накидки, якобы произведенные в Японии, сделаны в Китае, а их стоимость в разы меньше оплаченной.

В комитете также рассказали, что делать, чтобы не столкнуться с неприятной ситуацией.

Если Вам позвонили и пригласили на презентацию, будьте бдительны, не берите с собой деньги и документы, не совершайте необдуманных покупок, не оформляйте кредитных договоров. И ни при каких условиях ничего не подписывайте, даже если это что-то безобидное вроде анкеты. Тем самым вы убережете себя от ненужных расходов и переживаний", - подчеркнули в комитете.

Если человек все же приобрел массажную накидку сомнительного качества, у него есть право вернуть или заменить товар в течение 14 дней.