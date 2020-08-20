Нападение на медицинского сотрудника в больнице Алматы попало на видео

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - Нападение двух мужчин на медицинского сотрудника в Калкамане попало на видео , передает Kazakhstan Today.





Данный факт находится в производстве управления полиции Наурызбайского района по территориальности", – отметили в полиции города.

Лица, фигурировавшие на видео, установлены и задержаны. Однако медицинский работник отказался от подачи официального заявления в отношении своих обидчиков, уточнив, что принял извинения и больше претензий к ним не имеет, сообщает Polisia.kz.

В ближайшее время по делу будет принято окончательное решение", - резюмировали в полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства