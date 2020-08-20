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Нападение на медицинского сотрудника в больнице Алматы попало на видео

19.08.2020, 12:35 5995
Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - Нападение двух мужчин на медицинского сотрудника в Калкамане попало на видео, передает Kazakhstan Today. 

Данный факт находится в производстве управления полиции Наурызбайского района по территориальности", – отметили в полиции города. 

 
Лица, фигурировавшие на видео, установлены и задержаны. Однако медицинский работник отказался от подачи официального заявления в отношении своих обидчиков, уточнив, что принял извинения и больше претензий к ним не имеет, сообщает Polisia.kz.
 

В ближайшее время по делу будет принято окончательное решение", - резюмировали в полиции.

 

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