Нападение на сотрудницу аэропорта Алматы: обезвредивший дебошира мужчина встретился со спасенной девушкой

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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today сердечно поздравляет вас с 8 Марта - Международным женским днем!





Этот весенний праздник символизирует не только красоту и нежность, но и сильную энергию и уверенность, которые вы приносите в нашу жизнь. Вы вдохновляете, поддерживаете и дарите радость своим окружающим, коллегам и всему миру!





Дорогие женщины, желаем вам крепкого здоровья, любви, улыбок, счастья, благополучия и исполнения всех заветных желаний!





Пусть ваши идеи продолжают менять мир в лучшую сторону, а мечты сбываются легко и смело! Будьте счастливы и непобедимы!