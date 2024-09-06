Нарастающая напряженность: казахстанцам рекомендовали покинуть территорию Украины

Для выезда с Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее - коммерческими авиасообщениями

Фото: pexels.com

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Киев. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана на Украине рекомендует казахстанцам покинуть территорию страны из-за нарастающей напряженности.





В связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении ведомства.





В посольстве отметили, что для выезда с Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее - коммерческими авиасообщениями.





При этом отмечается, что в случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна.





Одновременно посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей", - призвали в посольстве.





Контактные номера консульского отдела посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.





Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях) +380673470408.