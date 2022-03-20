Народные гуляния "Ұлы Дала мекенім!" в честь Наурыз мейрамы прошли в Кокшетау

НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Под влиянием ложбины циклона и фронтальной деятельности на юго-западе, юго-востоке, востоке, в северной половине РК пройдут осадки, в южной половине преимущественно в виде дождя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западе, юге и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра, в южной половине - гололед, на севере и востоке - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на юге, востоке области - туман, днем на севере, западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду, низовая метель, на востоке и юге области - туман.

Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области - туман, днем на севере, западе области - усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке области - усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью - гололед, на севере области, в горных районах - туман.

Утром и днем на севере Мангистауской области - туман, гололед. На севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области, на западе, севере Атырауской области, Актюбинской области, на севере Павлодарской области, ночью в центре и на востоке Восточно-Казахстанской области, Кызылординской области - туман.