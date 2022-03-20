Народные гуляния "Ұлы Дала мекенім!" в честь Наурыз мейрамы прошли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. 19 МАРТА - Сегодня в рамках празднования Наурыз мейрамы в Кокшетау прошли народные гуляния "Ұлы Дала мекенім!". Для жителей и гостей областного центра на территории Арбата дружбы был организован настоящий праздник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В весенний солнечный день для участников мероприятия была представлена выставка ярких работ Союза мастеров декоративно-прикладного искусства при Акмолинской АНК, ОО "Асыл Аналар", мастеров и ремесленников района Биржан сал, Буландынского и Зерендинского районов, сообщает управление внутренней политики региона.
Горожан встретили баурсаками, наурыз коже, пловом, горячим чаем, специально приготовленными коллективом Дома дружбы совместно с областными этнокультурными объединениями.
На территории Арбата дружбы также была организована праздничная торговля, желающие могли покататься на качелях алтыбакан.
Порадовала участников и концертная программа, которую вниманию зрителей предоставили лучшие творческие коллективы областного центра.
Народные гуляния посетил аким области Ермек Маржикпаев. Руководитель региона побеседовал с жителями, пожелал им мира, добра, благополучия и успехов.
Активное участие в мероприятии приняли жильцы близлежащих домов, которые угощали гостей различными лакомствами, пели песни и танцевали.
Сегодня проходит замечательное мероприятие. Очень рады, что впервые после пандемии мы все вместе можем отметить праздник Наурыз. Мы пришли всем домом. У всех жителей хорошее настроение, все веселятся и наслаждаются этой праздничной атмосферой. Хочу поздравить всех земляков с Наурыз мейрамы и пожелать достатка и благополучия в каждый дом", - поделилась жительница Кокшетау Асель Омарова.
В целом в Акмолинской области в рамках празднования Наурыз мейрамы пройдет более 1000 различных мероприятий.