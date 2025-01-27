"Нарратив штрафоцентричности" подрывает доверие к институту адмответственности - депутат
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента РК Асхат Аймагамбетов призвал государственные органы провести ревизию в системе штрафов, передает корреспондент агентства.
К сожалению, у многих складывается впечатление, что система административных наказаний утрачивает свою основную цель - профилактику и исправление нарушений - и воспринимается как банальный способ увеличения доходов бюджета. Госорганам необходимо понимать, что новый "нарратив штрафоцентричности" опасен, так как он подрывает доверие к самому институту административной ответственности. Поэтому требуется принятие мер", - написал мажилисмен в своем телеграм-канале.
Он обратил внимание, что в Казахстане появился эмоционально окрашенный и вызывающий неологизм "Штрафстан", саркастически отражающий ситуацию со штрафами и выражающий недовольство тех, кто считает, что они применяются несправедливо или исключительно для пополнения бюджета.
Цель штрафов: профилактика, а не наказание ради наказания. Штрафы - это нормальный инструмент, который используется во всем мире для предотвращения нарушений и восстановления справедливости. Все понимают их важность для порядка, законности и профилактики, однако их применение должно быть разумным, соразмерным и направленным на решение проблемы, а не на пополнение бюджета", - отметил депутат.
Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что штрафы для школ и наказание за неоплату стоянки вызывают "серьезные вопросы". Он также вспомнил самый обсуждаемый в последнюю неделю - штраф за прогрев автомобиля.
Около 20 лет назад было введено административное наказание за прогрев автомобиля в жилых зонах более 5 минут. Можно сколько угодно говорить про пример Германии и экологический аспект, что этот штраф долгое время оставался "мертвой нормой", но нужно учесть климатические и иные аспекты и дифференцировать подходы", - пишет депутат.
По его мнению, когда штрафы становятся главным источником доходов бюджета, их цель смещается с обеспечения порядка и законности на извлечение финансовой выгоды.
В регионах люди все чаще жалуются на "кампании" по массовым штрафам, что создает ощущение, будто наказания стали финансовым инструментом для пополнения бюджета, а не мерой профилактики. Для того чтобы система штрафов была справедливой и эффективной, требуется ее ревизия", - считает мажилисмен.
Асхат Аймагамбетов предложил учесть в системе штрафов соразмерность и справедливость.
Штрафы должны быть разумными и учитывать тяжесть нарушения: проблемы школ и других субъектов должны решаться на уровне ответственных за финансирование органов, а не через штрафы для директоров и иных лиц, которые фактически не могут повлиять на ситуацию. Мелкие правонарушения, как в случае с парковками, требуют умеренных штрафов и дифференцированного подхода", - отметил парламентарий.
Как написал депутат, в ряде случаев штрафы стоит сочетать с обучающими мерами: нарушители могут проходить курсы и участвовать в восстановительных проектах и общественных работах.
Часть штрафов должна направляться целевым образом на решение конкретных социальных проблем. Эти деньги должны быть окрашены, чтобы использоваться только на действительно важные цели, такие как лечение рака или строительство школ. Люди должны видеть, что штрафы идут на благо общества, а не растворяются в бюджете. Административные штрафы не должны становиться средством пополнения бюджета", - резюмировал Аймагамбетов.
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