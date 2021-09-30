Население Казахстана стремительно стареет

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НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Доля пожилых людей в населении Казахстана достигла 11%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно прогнозам ООН, в Казахстане, как и в большинстве регионов мира, численность населения будет расти в течение следующих нескольких десятилетий и достигнет порядка 24 млн человек к 2050 году. Уже в текущем году численность населения РК перевалила за 19 млн.

Как отмечают аналитики Ranking.kz , рост численности населения обусловлен как уровнем рождаемости, так и увеличением продолжительности жизни. Так, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни с рождения составила 71,37 года, притом десять лет назад она составляла 68,45 года, а в 2000 году - 65,5 года. При этом учитывается младенческая и детская смертность, гибель в молодом возрасте и т.д. Продолжительность жизни после выхода на пенсию у мужчин составляет 80 лет, а у женщин - 82 года.

Таким образом в Казахстане наблюдается старение населения. Если в 2010 году доля населения пенсионного возраста составляла 9,9%, то уже в 2020 году - 11%. Тем временем доля граждан трудоспособного возраста, наоборот, заметно снизилась: с 64% в 2010 году, до 58,3% в 2020 году. Согласно шкале демографического старения Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета, Казахстан находится на отметке "собственно преддверие старости", - рассказали аналитики.

Вместе с тем растет и демографическая нагрузка на одного трудоспособного человека. Так, на 1000 граждан трудоспособного возраста в РК приходится 692 лица моложе и старше трудоспособного возраста (годом ранее - 687, а десять лет назад - 555 человек).

Подобная ситуация наблюдается во всем мире. Согласно прогнозу ООН, практически все страны мира столкнутся с процессом старения населения.

В условиях старения населения и соответственно увеличения нагрузки на трудоспособных жителей наблюдаются глобальные тренды по переходу от пенсионной системы распределительного типа к системе накопительного типа. Их соотношение в 2019 году составило 53% (накопительный тип) на 47% (распределительный), при том что в 2008 году на накопительную систему приходилось всего 40%, в 2009 году - 41%, а в 1999 - 31%. То есть за последние 20 лет доля активов накопительной системы в совокупных пенсионных активах выросла на 18 процентных пунктов.

По состоянию на 1 сентября текущего года пенсионные накопления граждан РК составили 12,9 трлн тенге - на 6% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) - 12,6 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев составил 5%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 342,6 млрд тенге (рост - 17%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) - 1,6 млрд тенге", - говорится в материале.

Помимо взносов самих вкладчиков, значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 сентября 2021 года составил 938,9 млрд тенге, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 8%, или 67 млрд тенге.

В общей сложности с начала года по 1 сентября выплаты по возрасту вкладчикам ЕНПФ составили 62 млрд тенге.





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