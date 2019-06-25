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Нацбанк изменил условия ипотечной программы 7-20-25

24.06.2019, 12:55 6346
Нацбанк изменил условия ипотечной программы 7-20-25
Фото: Inform.kz
Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - Банки-участники программы 7-20-25 с 1 июля смогут принимать первоначальный взнос в размере свыше 20% от стоимости жилья, передает Kazakhstan Today.
 
Национальный банк РК внес изменения в условия программы 7-20-25 и расширил ее возможности, сообщила ипотечная организация "Баспана". 
 
Отныне по инициативе заемщика допускается внесение первоначального взноса свыше 20% от стоимости жилья. Тем самым снижается основной долг и требования банков к платежеспособности заемщика.
 

Ранее действовавшее условие предусматривало фиксированный первоначальный взнос, что создавало определенные неудобства клиентам, которые располагали суммой, больше чем 20%. Сейчас граждане могут влиять на вероятность одобрение ипотеки, увеличив первоначальный взнос. Для банков также снижается кредитный риск. Программа 7-20-25 идет в ногу со временем, совершенствуется с учетом пожеланий казахстанцев", - прокомментировал директор департамента по работе с банками-партнерами ипотечной организации "Баспана" Канат Абдраимов.

 
В настоящее время банки-участники программы 7-20-25 проводят соответствующую подготовительную работу. Ипотечные кредиты в рамках программы выдают восемь банков: Банк ЦентрКредит, Сбербанк, Народный банк, АТФБанк, Jуsan bank, Bank RBK, Евразийский банк и ForteBank.
 
Напомним, по данным Нацбанка РК, за 10 месяцев действия Программы 7-20-25 ипотечные займы на льготных условиях одобрены для 7894 семей на сумму 91,4 млрд тенге
 

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