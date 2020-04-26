Нацбанк внедрил удаленную идентификацию личности для получения банковских услуг

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил внедрении удаленной идентификации личности для получения банковских услуг, передает Kazakhstan Today.

Сегодня для проведения удаленной идентификации биометрическим способом дочерней организацией Национального банка - Казахстанским центром межбанковских расчетов (КЦМР) в пилотном режиме (до 1 сентября 2020 года) внедрен сервис центра обмена идентификационными данными (ЦОИД). Данный сервис позволяет банкам второго уровня проводить удаленную идентификацию личности клиентов и оказывать такие услуги, как открытие банковских счетов и вкладов, выпуск платежных карточек, кредитование, обеспечивать полноту актуальных данных для клиентского досье", - сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Отмечается, что сервис полностью соответствует требованиям законодательства в части проведения биометрической идентификации.

На сегодня КЦМР является единственным оператором биометрической идентификации на финансовом рынке Казахстана, имеющим официальный доступ к фотоизображениям из Государственной базы данных физических лиц (ГБДФЛ)… Все иные биометрические сервисы, предоставляемые коммерческими структурами и основанные на проведении сверки фотоизображений физических лиц, но не использующие эталонную государственную базу данных, не соответствуют установленной Национальным банком процедуре и требованиям правил, утвержденных постановлением правления Национального банка. Республики Казахстан от 31 августа 2016 года №212", - подчеркнули в Нацбанке.

Сообщается, что биометрическая идентификация, основанная на ГБДФЛ, позволяет значительно снизить риски мошенничества, в том числе связанные с подделкой документов, удостоверяющих личность.













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