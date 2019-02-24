В сенате обсудили проблемы реализации закона о дактилоскопической и геномной регистрации

Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Сенаторы обсудили проблемы реализации закона "О дактилоскопической и геномной регистрации", передает Kazakhstan Today.

Как напомнил председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената Георгий Ким, закон "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят на основании поручения главы государства, данного на заседании Совета безопасности 10 июня 2016 года. Как подчеркнул сенатор, с момента принятия закона прошло уже три года, за это время произошли значительные изменения в сфере цифровизации. В связи с этим вопрос о реализации закона, который должен вступить в силу в 2021 году, требует детального рассмотрения.

По словам начальника оперативно-криминалистического департамента МВД Алишера Мухамедова, МВД ведет подготовку к осуществлению государственного инвестиционного проекта "Создание автоматизированной информационной системы "Биометрическая идентификация личности". Данный проект включает значительный объем работы, связанный с приобретением соответствующего оборудования, его установкой и пусконаладочными работами, вводом системы в эксплуатацию и ее аттестацией на соответствие требованиям информационной безопасности.

Вместе с тем, как отметил А. Мухамедов, в республиканском бюджете на 2019-2021 годы финансовые средства на реализацию данного проекта не предусмотрены. "Принимая во внимание необходимость обеспечения своевременной реализации указанного закона, МВД считает, что в случае отсутствия финансирования в первом полугодии текущего года, реализацию закона необходимо перенести на более поздний срок", - сказал докладчик.

Кроме того, вице-министр финансов Татьяна Савельева заявила о том, что Министерство финансов готово включить в бюджет необходимые средства на материально-техническое и финансово-организационное обеспечение законодательства о дактилоскопической и геномной регистрации, однако МВД как уполномоченный орган не представило необходимого технико-экономического обоснования и результатов соответствующих экспертиз.

Заместитель начальника департамента информационной безопасности КНБ Виктор Арсенов, в свою очередь, считает необходимым перенести сроки введения закона на год раньше, что связано с необходимостью завершить работу по полной модернизации системы контроля пересечения государственной границы, в которой предполагается внедрение системы биометрических данных и идентификации лиц.

В обсуждении приняли участие члены Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената.

Депутат Владимир Волков высказал озабоченность в связи с отсутствием координации в работе государственных органов. По его мнению, заинтересованные ведомства недостаточно эффективно осуществляют мониторинг реализации обсуждаемого закона и других правовых актов. Также парламентарий обратил внимание представителей МВД на необходимость расширить сферу применения дактилоскопической регистрации на представителей профессий, связанных с риском для жизни.

С рядом конкретных предложений выступил сенатор Нурлан Бекназаров. В частности, он считает необходимым законодательно установить перечень оснований для отказа включения в проект бюджета с отлагательным условием.

Депутат призвал Министерство финансов утвердить финансовый план по реализации законов, принимаемых парламентом. Данный план должен содержать конкретные мероприятия и сроки их реализации, включая выделение бюджетных средств (сроки проведения экспертизы, согласования технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации с государственными органами).

Кроме того, Н. Бекназаров предложил Министерству финансов при определении лимита для администраторов бюджетных программ дополнительно предусматривать средства сверх ежегодных потребностей. Все эти меры позволяет своевременно и без волокиты осуществлять реализацию принятых законодательных актов.

Депутат сената Сауле Айтпаева также подвергла критике проволочку с финансированием обсуждаемого закона и предложила правительству рассмотреть ход его реализации на своем заседании.

Председатель сенатского комитета Георгий Ким, подводя итоги заседания, призвал представителей всех заинтересованных ведомств провести совместную работу по своевременной и качественной реализации положений закона "О дактилоскопической и геномной регистрации". Данный документ направлен на цифровизацию одной из важнейших сфер деятельности государства, кроме того, он влияет на состояние безопасности, визовый режим и контроль над пересечением государственной границы, сообщили в пресс-службе сената.

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