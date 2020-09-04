Запущен WhatsApp-номер по вопросам возврата железнодорожных билетов

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" с 3 сентября 2020 года запускает мессенджер WhatsApp для приема и оперативной обработки обращений по возврату железнодорожных билетов, передает Kazakhstan Today.



"В связи с поступающими обращениями от пассажиров касательно возврата проездных документов (билетов) и денежных средств, АО "Пассажирские перевозки" с 3 сентября 2020 года запускает мессенджер WhatsApp +7 707 270 36 64 для приема и оперативной обработки обращений", - сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".



Возврат платежей производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета:



- при возврате билета не позднее 1 часа до отправления поезда со станции отправления денежные средства поступают на карту плательщика в течение 5 рабочих дней;



- при возврате билета менее 1 часа до отправления поезда со станции формирования денежные средства поступают в течение 30 календарных дней в претензионном порядке на основании заявления пассажира.



Пассажиры, не получившие денежные средства за возврат билетов, обратившись на WhatsApp-мессенджер, могут уточнить статус возврата денежных средств.



При отправке запроса необходимо указать номер проездного документа (билета) либо отправить фото проездного документа (билета) и квитанции о возврате проездного документа (билета) при обращении в билетную кассу.



Национальный перевозчик напоминает, что возврат железнодорожных билетов производится согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, утвержденным приказом № 545 министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года.



Согласно правилам, при возврате проездных документов (билетов):



- не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда - выплачивается полная стоимость проезда;



- менее чем за 24 часа, но не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда - выплачивается стоимость билета и 50% стоимости плацкарты;



- менее чем за 6 часов до отправления и не более 1 часа после отправления поезда выплачивается стоимость билета, при этом удерживается вся стоимость плацкарты.



По истечении 1 часа после отправления поезда возврат проездных документов (билетов) не производится, денежные средства не возвращаются.



При отмене курсирования пассажирского поезда, пассажиры могут оформить возврат проездных документов (билетов) и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.



В компании отметили, что возвращать проездные документы следует по месту их приобретения.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства