Национальный перевозчик отреагировал на приговор, вынесенный двум проводникам за изнасилование пассажирки поезда

По резонансному делу по обвинению проводников пассажирского поезда №97/98 сообщением Нур-Султан - Нурлы жол - Актобе в изнасиловании национальный перевозчик сообщает следующее. В соответствии с законодательством Республики Казахстан с данными проводниками расторгнуты трудовые отношения по инициативе работодателя. Компания заявляет о недопустимости проявления фактов насилия и крайне осуждает подобные действия", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Также отмечено, что с момента произошедшего инцидента со всеми работниками компании проведен инструктаж по недопущению подобных инцидентов. Проведена дополнительная проверка прохождения сотрудниками медицинских осмотров, в том числе получение заключений у психологов и врачей-наркологов.
В компании проработан вопрос открытия кабинета психолога для проводников, который начнет работу в 2020 году.
Кроме этого, запланирована внеочередная аттестация работников сервисного персонала, к работе которой будут привлекаться компетентные специалисты, где морально-этические нормы определены превалирующим фактором.
Напомним, сегодня в Костанайском городском суде №2 оглашен приговор обвиняемым в изнасиловании экс-проводникам поезда "Тулпар-Тальго". Они приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.
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