КТЖ запустил сервис SMS-оповещения для пассажиров

НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что с декабря текущего года запущена система SMS-оповещения для пассажиров по информированию об опозданиях пассажирских поездов свыше двух часов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данное SMS-оповещение будет приходить зарегистрированным пользователям сайта BILET.RAILWAYS.KZ и тем пассажирам, которые оставили свои контактные данные при покупке билетов в билетных кассах", - сообщили в пресс-службе АО "Казахстан темир жолы".
Как отметили в компании, необходимо правильно указывать свои контактные сведения при оформлении проездных документов (билетов) и постоянно их обновлять.
Как сообщалось ранее, АО "Пассажирские перевозки" запустило поезда "Тальго" по двум маршрутам: Нур-Султан / Нурлы жол - Аркалык и Алматы-2 - Мангистау.
Также напомним, что национальный перевозчик во время предстоящих декабрьских праздников - Дня независимости РК и Нового года - запускает три дополнительных пассажирских поезда.