В Нур-Султане сменился главный санитарный врач

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Сархат Бейсенова назначена на должность руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля и главного санврача, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы акимата Нур-Султана Акмарал Олжабаева.

До выхода в декрет в мае 2020 года Сархат Бейсенова занимала пост санврача столицы. В это время ее замещала Жанна Пралиева, которая теперь занимает должность заместителя руководителя по эпидемиологическим вопросам.

Бейсенова Сархат Сагинтаевна родилась 29 сентября 1972 года. В 1996 году окончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "гигиенист-эпидемиолог". В 2015 году Университет Туран - Астана по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начала в 1996 году эпидемиологом санитарно-эпидемиологической станции Акмолы. С 1998 по 1999 год - санитарный врач в областном управлении внутренних дел.

С 1999 по 2003 год - заведующий эпидемиологическим отделом управления санитарно-эпидемиологического надзора Астаны;

с 2003 по 2007 год - начальник отдела эпидемиологического надзора департамента санитарно-эпидемиологического надзора Астаны;

с 2007 по 2009 год - заместитель директора департамента санитарно-эпидемиологического надзора Астаны;

с 2009 по 2011 год - заместитель директора департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения по Астане;

с 2011 по 2014 год - директор департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения по Астане;

с 2014 по 2015 год - руководитель департамент по защите прав потребителей города Астаны Агентства по защите прав потребителей, Астана;

с 2015 по 2017 год - заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей города Астаны Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики, Астана;

с 2015 по 2019 год заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья города Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения;

с 2019 года заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.

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