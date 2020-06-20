Назначен председатель Комитета по водным ресурсам Минэкологии РК

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алдамжаров Нурлан Жанузакович назначен на должность председателя Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК", - сообщает пресс-служба министерства.
До назначения Нурлан Алдамжаров работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области, а ранее - заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.
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