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Назначен председатель Комитета по водным ресурсам Минэкологии РК

19.06.2020, 15:44 6697
Назначен председатель Комитета по водным ресурсам Минэкологии РК
Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Нурлан Алдамжаров назначен председателем Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazakhstan Today.
 

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алдамжаров Нурлан Жанузакович назначен на должность председателя Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК", - сообщает пресс-служба министерства.

 
До назначения Нурлан Алдамжаров работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области, а ранее - заместителем председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.
 

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