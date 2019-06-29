Назначен председатель правления Казахстанского института общественного развития "Рухани жангыру"

Приказом министра информации и общественного развития РК Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович назначен на должность председателя правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жангыру", - сообщает пресс-служба МИОР РК.
В разные годы Ойшыбаев работал заместителем генерального директора ТОО "Управляющая компания "Казмедиа орталыгы", директором Службы Центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК, председателем правления АО "Телерадио корпорация "Казахстан", председателем наблюдательного Совета ТОО "Smartway Systems".
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