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Назначен председатель правления Казахстанского института общественного развития "Рухани жангыру"

28.06.2019, 13:09 6643
Назначен председатель правления Казахстанского института общественного развития "Рухани жангыру"
Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Кемелбек Ойшыбаев назначен на должность председателя правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жангыру", передает Kazakhstan Today.
 

Приказом министра информации и общественного развития РК Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович назначен на должность председателя правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жангыру", - сообщает пресс-служба МИОР РК. 

 
В разные годы Ойшыбаев работал заместителем генерального директора ТОО "Управляющая компания "Казмедиа орталыгы", директором Службы Центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК, председателем правления АО "Телерадио корпорация "Казахстан", председателем наблюдательного Совета ТОО "Smartway Systems". 
 

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