Назначен председатель правления "Казтелерадио"

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Мирболат Аюпов родился 26 августа 1963 года в Караганде. Окончил факультет "Кибернетика" Московского инженерно-физического института (МИФИ).
С 1986 года занимался научной и преподавательской работой в Карагандинском государственном техническом университете.
С 1998 года - на руководящей работе в компаниях АО "Алтел" и АО "Казахтелеком".
В разные годы возглавлял компании АО "Транстелеком", АО "Национальный Инфокоммуникационный Холдинг "Зерде", ТОО "Управляющая Компания "Казмедиа Орталыгы".
Опыт руководящей работы Мирболата Аюпова в отрасли связи и телекоммуникаций, а также телевизионных технологий - более 20 лет.