Названы лауреаты премии президента РК "Алтын сапа"

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии президента Казахстана "Алтын сапа", передает Kazakhstan Today.

Победителей определили в четырёх номинациях: "Лучшее предприятие производственного назначения", "Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения", "Лучшее предприятие, оказывающее услуги", "Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию" по трем категориям: субъекты крупного, среднего и малого предпринимательства.

Также вручены специальные премии "Алтын сапа" - "Лучший индустриальный проект" и "Лучший инновационный проект". Определены победители конкурса по присуждению зонтичного бренда "Улы дала елі" и лауреаты специальной премии "Іскер" в 2020 году, вручена премия "Бизнес-совершенство" конкурса Supplier of the Year - 2020, сообщает пресс-служба НПП "Атамекен".

В ходе церемонии награждения также названы дипломанты конкурса на соискание премии СНГ за достижение в области качества продукции и услуг 2019 года (конкурс проводится 1 раз в 2 года) и обладатели премии "Бизнес-признание "Аруана".

Мероприятие прошло при участии главы государства Касым-Жомарта Токаева, премьер-министра Аскара Мамина, главы президиума НПП РК "Атамекен" Тимура Кулибаева, председателя правления НПП РК "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

Напомним, конкурс "Алтын сапа" проводится с 2006 года. В нем приняло участие более 2200 предприятий республики.

Со списком лауреатов конкурса на соискание премии президента Республики Казахстан "Алтын сапа" можно ознакомиться по ссылке

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