Названы победители премии MTV (ВИДЕО)

Москва. 21 июня. Kazakhstan Today - Стали известны победители 28-й премии кино и теленаград MTV Movie & TV Awards, передает Kazakhstan Today.

Приз за лучший фильм достался картине "Мстители: финал". Кроме того, супергеройский блокбастер победил в номинациях "Лучший герой" и "Лучший злодей", ими стали персонажи Тони Старк и Танос. Еще один фильм компании Marvel "Капитан Марвел" получил награду за "Лучшую драку", пишет Lenta.ru .

Лучшей актрисой кино была признана певица Леди Гага за роль в фильме "Звезда родилась", а приз за лучшую роль в сериале получила Элизабет Мосс, сыгравшая Кейт в "Рассказе служанки".

Игра престолов" стала лучшим сериалом, а лучшей документальной кинолентой названа картина "Пережить Р. Келли".





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