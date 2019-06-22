Названы победители премии MTV (ВИДЕО)

Приз за лучший фильм достался картине "Мстители: финал". Кроме того, супергеройский блокбастер победил в номинациях "Лучший герой" и "Лучший злодей", ими стали персонажи Тони Старк и Танос. Еще один фильм компании Marvel "Капитан Марвел" получил награду за "Лучшую драку", пишет Lenta.ru.
Лучшей актрисой кино была признана певица Леди Гага за роль в фильме "Звезда родилась", а приз за лучшую роль в сериале получила Элизабет Мосс, сыгравшая Кейт в "Рассказе служанки".
Игра престолов" стала лучшим сериалом, а лучшей документальной кинолентой названа картина "Пережить Р. Келли".
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