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Названы победители премии MTV (ВИДЕО)

21.06.2019, 08:53 5509
Названы победители премии MTV (ВИДЕО)
Москва. 21 июня. Kazakhstan Today - Стали известны победители 28-й премии кино и теленаград MTV Movie & TV Awards, передает Kazakhstan Today. 
 
Приз за лучший фильм достался картине "Мстители: финал". Кроме того, супергеройский блокбастер победил в номинациях "Лучший герой" и "Лучший злодей", ими стали персонажи Тони Старк и Танос. Еще один фильм компании Marvel "Капитан Марвел" получил награду за "Лучшую драку", пишет Lenta.ru.
 
Лучшей актрисой кино была признана певица Леди Гага за роль в фильме "Звезда родилась", а приз за лучшую роль в сериале получила Элизабет Мосс, сыгравшая Кейт в "Рассказе служанки".
 

Игра престолов" стала лучшим сериалом, а лучшей документальной кинолентой названа картина "Пережить Р. Келли".


 

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