Некоторые казахстанские школы и больницы пока не готовы к отопительному сезону

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев представил премьер-министру РК Алихану Смаилову информацию о проведении подготовки к предстоящему отопительному сезону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Каирбек Ускенбаев в ходе заседания правительства сообщил, что для качественной и своевременной подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов министерством утвержден план работы, в соответствии с которым акиматам необходимо было до 1 сентября обеспечить 100-процентную готовность объектов образования, а до 15 октября завершить подготовку всех объектов коммунального хозяйства, социальной сферы, жилых домов и обеспечить нормативным запасом топлива все автономные теплоисточники.
К 1 сентября подготовлено 99% объектов образования. Неподготовленными пока остаются 25 зданий в столице, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Кроме этого, на данный момент уже подготовлено 98% объектов здравоохранения, 88% жилых домов, 97% автономных котельных, 94% тепловых сетей, 86% сетей водоснабжения и водоотведения", - проинформировал министр.
По его словам, акиматам ряда регионов, в особенности новообразованных областей, необходимо усилить меры по своевременной подготовке инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы и жилья к отопительному сезону.