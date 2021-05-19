Некоторые районы столицы временно останутся без водоснабжения

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - ГКП "Астана су арнасы" сообщило о проведении плановых мероприятий на сетях водоснабжения, в связи с чем с 22.00 21 мая до 09.00 22 мая в некоторых районах будет отключено водоснабжение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В компании отметили, что отключение водоснабжения требуется в связи с врезкой нового магистрального водопровода на пересечении проспекта Момышулы и улицы Тулебаева, демонтажем регулятора давления на пересечении проспекта Момышулы и улицы Сатпаева и заменой расходомера в районе проспекта Момышулы.

С 22.00 21 мая до 09.00 22 мая частично будет прекращена подача питьевой воды по району Есиль: проспект Мангилик ел, район Nova city, жилые массивы Заречный, Тельмана, Пригородный, BI Village/ Family Village, проспект Кабанбай батыра. По району Алматы: район Аллеи Мынжылдык, жилой массив Юго-Восток (правая сторона), квадрат улиц Калдаякова - Тауелсиздик - Панфилова - Аманжолова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 мая с 10.00 до 17.00 вышеуказанные районы будут находиться на пониженном давлении в связи с работами по запуску водопроводных сетей.

В связи с застройкой столицы данные работы необходимы для улучшения качества и надежности сетей водоснабжения. Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее приготовить суточный запас воды на хозяйственно-питьевые нужды", - говорится в сообщении.

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