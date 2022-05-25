Несколько российских поездов будут ездить транзитом через Петропавловск

Фото: КТЖ

ПЕТРОПАВЛОВСК. 24 МАЯ - Россия возобновила продажу билетов в поезда, следующие транзитом через Петропавловск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 июня ряд поездов дальнего следования и прицепных беспересадочных вагонов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), следующих транзитом через территорию Республики Казахстан, снова будет делать остановки на станции Петропавловск", - сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Так, например, купить билеты от и до станции Петропавловск уже сейчас могут пассажиры поездов № 59/60 Новокузнецк - Кисловодск, № 97/98 Тында - Кисловодск, № 123/124 Новосибирск - Белгород, № 127/128 Красноярск - Адлер, № 203/204 Томск - Анапа, № 205/206 Иркутск - Анапа, № 269/270 Чита - Имеретинский Курорт и других поездов, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в июне в график движения вернутся еще 3 поезда формирования АО "НК "Казахстан темiр жолы", курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 года: со 2 июня - № 84/83 Караганда - Самара, с 3 июня - № 145/146 Караганда - Омск и с 6 июня - № 113/114 Алматы - Казань.

Также напомним, что с 20 апреля возобновил курсирование поезд № 625/626 Атырау - Астрахань (формирования АО "НК "КТЖ").

До конца года для поездок из России в Республику Казахстан и обратно (поездами формирования АО "ФПК" и АО "НК "КТЖ") действуют скидки от общей стоимости проезда по территории России и Республики Казахстан от 15% до 45% в зависимости от даты покупки билетов", - отметили в ж/д компании.