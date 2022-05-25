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Несколько российских поездов будут ездить транзитом через Петропавловск

24.05.2022, 16:54 28001
Несколько российских поездов будут ездить транзитом через Петропавловск
Фото: КТЖ
ПЕТРОПАВЛОВСК. 24 МАЯ - Россия возобновила продажу билетов в поезда, следующие транзитом через Петропавловск, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 1 июня ряд поездов дальнего следования и прицепных беспересадочных вагонов формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), следующих транзитом через территорию Республики Казахстан, снова будет делать остановки на станции Петропавловск", - сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

 
Так, например, купить билеты от и до станции Петропавловск уже сейчас могут пассажиры поездов № 59/60 Новокузнецк - Кисловодск, № 97/98 Тында - Кисловодск, № 123/124 Новосибирск - Белгород, № 127/128 Красноярск - Адлер, № 203/204 Томск - Анапа, № 205/206 Иркутск - Анапа, № 269/270 Чита - Имеретинский Курорт и других поездов, отметили в пресс-службе. 
 
Кроме того, в июне в график движения вернутся еще 3 поезда формирования АО "НК "Казахстан темiр жолы", курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 года: со 2 июня - № 84/83 Караганда - Самара, с 3 июня - № 145/146 Караганда - Омск и с 6 июня - № 113/114 Алматы - Казань.
 
Также напомним, что с 20 апреля возобновил курсирование поезд № 625/626 Атырау - Астрахань (формирования АО "НК "КТЖ").
 

До конца года для поездок из России в Республику Казахстан и обратно (поездами формирования АО "ФПК" и АО "НК "КТЖ") действуют скидки от общей стоимости проезда по территории России и Республики Казахстан от 15% до 45% в зависимости от даты покупки билетов", - отметили в ж/д компании.

 
Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия с июня возобновляют железнодорожное сообщение.
 

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Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

25.05.2022, 21:27 656
Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 26 мая во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем при грозе порывы 15-20 м/с.
 
Днем 26 мая на северо-западе, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на северо-западе, юге области 15-20, на северо-западе области порывы 23 м/с. 
 
Днем 26 мая в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области пыльная буря. На севере, западе области, в горных и предгорных районах ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с. 
 
В Шымкенте днем 26 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. 
 
26 мая в Восточно-Казахстанской области в Жарминском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г
 
26 мая в центре Кызылординской области сохраняется ветер западный, северо-западный 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
26 мая на востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза, град. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, северо-западный, на востоке, юге и в центре области порывы 15-20 м/с.
 
Днем 26 мая на большей части Костанайской области ожидается дождь, в центре и на северо-востоке сильный дождь. В северной половине области гроза, град, шквал. На юге, юго-востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью на западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с. 
 
26 мая ночью на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса. 
 
Днем 26 мая на западе, севере Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 36 градусов. 
 
Днем 26 мая на севере, западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град, пыльная буря. Ветер юго-восточный 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с. 
 
Днем 26 мая на севере Жамбылской области ожидается сильная жара до 38 градусов.
 
26 мая в Мангистауской области ночью на юге, днем на севере, востоке, в центре ожидается гроза. Ночью и утром туман на западе области.
 

В Нур-Султане перекрыли участок Северной объездной дороги

25.05.2022, 19:28 3241
В Нур-Султане перекрыли участок Северной объездной дороги
Фото: акимат города Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В связи с проведением ремонтных работ на участке Северо-Западной объездной дороги города движение автомашин временно перекрыто, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водителям транзитного и грузового транспорта рекомендуют руководствоваться информационными щитами, указывающими разрешенные направления через участок большой кольцевой объездной дороги, сообщает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.
 
Для исключения аварийных ситуаций и образования заторов на дорогах жилого массива "Ондирис" ограничено движение грузового транспорта посредством установки АПК "Сергек".
 
Полицейские напоминают, что двухполосные дороги не рассчитаны на интенсивную эксплуатацию грузовым транспортом.
 
Жилой массив "Ондирис", население которого составляет более 32 тысяч человек, не является промышленной зоной. Ввиду большого количества транзитного транспорта местные жители не раз обращались по вопросам нарушения правил дорожной безопасности на территории массива.
 
Основной двухполосной дорогой, соединяющей с городом, является улица Малахова, на которой расположены три железнодорожных переезда республиканского значения, где уровень транспортной нагрузки превышает допустимые нормы.
 

Согласно требованиям раздела 3 приложения 1 к правилам дорожного движения действие дорожного знака 3.4 "Движение грузовым автомобилям запрещено" не распространяется на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. Также предусмотрено движение грузового транспорта для жизнеобеспечения данного жилого массива", - сообщили в ДП столицы.

 
Все эти меры являются временными, и после завершения ремонтных работ на объездной дороге организация дорожного движения будет вновь изменена.
 

"Цифровые дети" - профессор о молодом поколении Китая

25.05.2022, 18:49 3891
ПЕКИН. 25 МАЯ - Молодое поколение в Китае уже живет виртуальной жизнью, сказал профессор и научный руководитель докторантов Китайского университета коммуникаций, проректор исследовательского института Сообщества единой судьбы человечества и научный сотрудник государственной ключевой лаборатории медиаконвергенции Цзи Дэцян, отвечая на вопрос о стремлении пользователей перенести в виртуальный мир свои ценности, этику и свою реальную идентичность и о том, как это отразится на будущих поколениях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Они сейчас живут именно виртуальной жизнью (…) Они называются "цифровые дети" (…) Живут виртуальной жизнью очень ловко. А как мы, то есть люди среднего возраста? Мы должны приспособиться к виртуальной жизни", - заявил в ходе онлайн-семинара "Новые медиа: Китай - ШОС 2022" Цзи Дэцян. 

 
Также от подчеркнул, изменения в виртуальной жизни будут влиять на физическую. 
 

Это, конечно, не одностороннее, а двустороннее влияние (…) Мы должны иметь "открытость" по этой теме, какой результат будет, мы не знаем точно. С моей точки зрения, могут быть разные результаты. Допустим, первое: противоречия. Второе: диалоги и коммуникации", - добавил профессор.

 

Токаев направил соболезнования президенту США в связи с гибелью людей в результате стрельбы в школе

25.05.2022, 16:50 7121
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену в связи с гибелью школьников и взрослых в результате стрельбы в начальной школе Робба города Увальде в штате Техас, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям, потерявшим своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Разделяю скорбь жителей Техаса и всех Ваших соотечественников по жертвам этого чудовищного преступления", – говорится в телеграмме президента Казахстана.

 
Напомним, в результате стрельбы в начальной школе штата Техас погибло более 20 человек.
 

На вопросы об автостраховании для участников программы льготного автокредитования ответили в АРРФР

25.05.2022, 14:05 9906
На вопросы об автостраховании для участников программы льготного автокредитования ответили в АРРФР
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Об особенностях автомобильного страхования для участников программы льготного автокредитования рассказала заместитель директора департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Елена Филимонова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ведомстве подчеркнули, что уже в первые дни запуска программы у ее участников возник ряд вопросов, в том числе на тему автострахования, в связи с чем было решено разъяснить некоторые моменты. 
 
В агентстве подчеркнули, что одно из требований для участия в программе льготного автокредитования - заключение договора добровольного страхования автомобильного транспорта со страховой организацией. При этом страхование является добровольным, а его условия и порядок определяются по соглашению сторон, т.е. страховой организацией и заемщиком (страхователем).
 

Согласно банковскому законодательству, если условиями о предоставлении займа предусмотрены требования о заключении договора страхования, банк не вправе ограничивать заемщика в выборе страховой организации", - подчеркнула Филимонова.

 
После выбора страховой организации при заключении договора добровольного страхования автомобильного транспорта заемщик имеет право предложить внести изменения в существенные условия договора страхования и определить их совместно со страховой организацией.
 
В агентстве напомнили, что страховка - это способ защитить себя и имущество от различных рисков, сберегая семейный бюджет от непредвиденных расходов. В случае аварии и повреждения автомобиля страховка покроет ущерб независимо от того, кто является виновником аварии. Договором страхования также может быть предусмотрена защита автотранспорта, являющегося предметом залога, от повреждений в результате погодных условий и других неблагоприятных событий.
 

Таким образом, имея страховку, вы можете не опасаться, что залоговый автомобиль будет поврежден или выйдет из строя, в то время как вы оплачиваете за него кредит", - подвела итог Филимонова.

 
В АРРФР рекомендовали до подписания договора страхования внимательно изучить его условия, чтобы в будущем обезопасить себя от возможных рисков и иметь четкое представление, как действовать при наступлении страхового случая и на какую выплату можно рассчитывать.

Ранее банки озвучили обязательные требования для желающих получить льготный автокредит.

С начала действия программы льготного автокредитования в Казахстане было одобрено более 4,8 тысячи заявок на сумму 35,7 миллиарда тенге.
 

Жители алматинских предгорий опасаются оползней из-за строительства многоквартирных домов

25.05.2022, 11:59 12641
Жители алматинских предгорий опасаются оползней из-за строительства многоквартирных домов
АЛМАТЫ. 25 МАЯ - Жители предгорного коттеджного городка "Алма" опасаются схода оползней, по их словам, при возведении многоквартирного дома строители срезали склон, на котором стоят их дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жители алматинских предгорий требуют запретить строительство жилых комплексов рядом с ними, сообщает телеканал КТК
 

А дальше уже не мы, не жители, а ГАСК - орган, который должен все контролировать, должен воспрепятствовать запуску в эксплуатацию. И уже в судебном порядке решать вопросы с застройщиками по сносу. Однозначно все это поедет. Достаточно просто хороших ливней - и все, пойдет подвижка почв. Потому что почва, она плавающая. Мы увидели, как построены эти таунхаусы и как срезан холм, на котором мы находимся. Причем срез - 14-15 метров вниз", - говорит Асия Дамитова. 

 
По информации телеканала, после жалоб жителей градостроители устроили внеплановую проверку. По их данным, возводит дом частное лицо. Причем без соответствующего разрешения.
 

В ходе внеплановой этой проверки было установлено, что объект строился хозяйственным способом: без привлечения подрядной организации, без привлечения авторского технадзора, без проектно-сметной документации. - То есть это так легко сделать? Самовольно начать возводить? - Это же, видите, самовольно мы тоже не можем на объект заходить. Идет именно по обращению", - заявил руководитель отдела градостроительного контроля по Бостандыкскому и Алатаускому районам города Алматы Алибек Тульбасиев.

 
Как сообщает телеканал, на возведение подпорной стены и предоставление всех необходимых документов дали чуть меньше месяца. Если собственник земельного участка этого не сделает, чиновники грозят обратиться в суд. 
 
Кроме того, сообщается, что о полном запрете строительства многоквартирных домов в горных и предгорных районах в акимате уже говорили. Согласно новому плану там можно будет строить только частные дома и коттеджи. Окончательное решение должны принять в ближайшее время. 
 
Ранее председатель экоальянса "Байтақ Болашақ" Әділ-Касым Жарылқасынұлы прокомментировал активное строительство на горных склонах в городе Алматы. 
 

Я обеспокоен, как и местные жители. Тут вопрос в том, что опасность схода оползней, исчезновение флоры и фауны, вырубка яблоневых деревьев, садов - это все, конечно, губительно для окружающей среды. Просто тут я считаю, что понастроили эти коттеджи всякие, дома, проекты все коммерческие", - сказал активист. 

 
Представители общественной организации "Экологический общественный союз" бьют тревогу в связи с продажей предгорных земельных участков Алматы под застройку. По их словам, на продажу выставлены практически все свободные предгорные площади. 
 
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт выразила обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По ее словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. 
 

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог. 

 
Экоактивист также напомнила, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
 

Роспотребнадзор выявил свыше сотни нарушений на КТК после аварии

25.05.2022, 11:45 13116
Роспотребнадзор выявил свыше сотни нарушений на КТК после аварии
Фото: cpc.ru
МОСКВА. 25 МАЯ - После аварии, которая произошла в марте этого года на морском нефтеперегрузочном терминале в Новороссийске, Росприроднадзор выявил 101 нарушение требований законодательства РФ об охране окружающей среды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе проверки проведены контрольные мероприятия в отношении 13 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. По результатам контрольных мероприятий выявлено 101 нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды", - сообщает пресс-служба Росприроднадзора. 

 
В КТК сообщили, что компания ожидает официальный акт проверки от Росприроднадзора. 
 

По итогам проведенной проверки составлен акт от 13.05.2022, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований и принимаются меры административного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации. К настоящему времени в КТК не поступили акт проверки и предписание с указанием выявленных нарушений", - проинформировали в КТК. 

 
В компании отметили, что в вязи с тем, что сообщения на сайте являются не официальными документами, а выборкой, редактируемой пресс-службой ведомства, ранее разосланной анонимным телеграм-каналам и некоторым СМИ, КТК не может приступить к их изучению. 
 

Только после получения официальных документов Каспийский трубопроводный консорциум проведет необходимую оценку предъявляемых замечаний и приступит к их устранению", - добавили в КТК. 


Напомним, что 21 и 22 марта 2022 года после периода неблагоприятных погодных условий на ВПУ-3 было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. Своевременное выявление неисправностей и вывод оборудования из эксплуатации позволили исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря.
 

Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

25.05.2022, 07:54 17426
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Под влиянием отрога антициклона на севере, востоке, юге, в центре страны ожидается погода без осадков. На юго-западе, юге РК - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью в восточной половине Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на северо-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Жамбылской области - гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, востоке, юге Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на востоке Актюбинской области ожидается гроза, усиление ветра до 15-18 метров в секунду. 
 
На востоке Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на востоке области - гроза. 
 
Днем на юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в центре и на севере Кызылординской области - пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, западе Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, в горных районах Туркестанской области, ночью на юго-востоке Карагандинской области, ночью в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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