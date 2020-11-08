Несмотря на запрет, некоторые бары и рестораны Алматы продолжают работать по ночам

Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - Несмотря на действующие ограничения, некоторые бары и рестораны Алматы продолжают работать по ночам. В ночь с пятницы на субботу из 16 заведений Алматы вывели посетителей, передает Kazakhstan Today.

По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в городе в рамках усиления санитарно-эпидемиологических мер в ночь с 6 на 7 ноября совместно с 7 группами городского департамента полиции работали 32 мобильные мониторинговые группы. Главная цель - выявление и пресечение фактов нарушения карантинных мер.

В ночь с 6 на 7 ноября было обследовано 52 объекта на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. На момент обследования было закрыто 46 объектов. Приостановлено время нахождения посетителей и выведены гости из 16 заведений.

Среди них на территории Медеуского района: ресто-бар "Небо"; ресторан "ЧайLa kitchen"; клуб-бар "О2"; бар Late night show; бар "Шишка Edition"; салон боди-массажа.

В Алмалинском районе: кафе Red Dragon; компьютерный клуб "Арена"; кафе "Арагоста"; лото-клуб "Бинго"; компьютерный клуб "Аура"; кафе-бар "Блэк"; лото-клуб по проспекту Абая, дом №143; кафе "Пират"; гостиница "Гранд-Опера" (функционировал лобби-бар).

По всем выявленным нарушениям материалы переданы для принятия соответствующих мер. Также даны разъяснения о необходимости строгого соблюдения карантинных мероприятий и устранения нарушений. Кроме того, в течение проверочных мероприятий ночными группами к административной ответственности по части 1 статьи 425 КоАП РК было привлечено 20 правонарушителей масочного режима", - отметили в акимате.

Акимат Алматы убедительно просит субъектов предпринимательства вне зависимости от формы собственности не нарушать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Жителям и гостям мегаполиса, в особенности лицам старше 65 лет, рекомендовано избегать посещение мест скопления людей.

Субъектам бизнеса необходимо соблюдать установленный режим работы и обеспечить полное исполнение всех требований, установленных Постановлением главного государственного санитарного врача города: проведение термометрии персонала и посетителей, обеспечение персонала запасом медицинских масок и перчаток; установка санитайзеров для дезинфекции рук; обеспечить ограничение числа посетителей из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; допуск в торговые залы осуществлять при наличии социальной разметки; требовать от посетителей наличие масок; исключить скопление посетителей и обеспечить соблюдение социального разрыва; проводить дезинфекцию прилегающей территории не менее 1 раза в сутки.

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