Несоответствующие установленным требованиям условия выявлены еще в одном детском лагере близ Алматы

Управлением образования принято решение о направлении детей в другие лагеря поэтапно

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Алматы. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением образования города Алматы совместно с членами общественного совета проверена работа всех детских лагерей. В частности, были проверены условия нахождения детей, программа пребывания и др. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.





По данным акимата, "после осмотра сотрудниками городского управления образования условий в лагере "Тау самалы" (ТОО "Айсулу и Т") было принято решение о недопущении детей на территорию указанного лагеря".





Учитывая длительность проезда до лагеря и особые образовательные потребности детей, они были временно размещены в частной школе в городе Каскелене. Для обеспечения безопасности детей была организована круглосуточная охрана и сопровождение медицинских работников. В период нахождения воспитанников специализированного комплекса "Жануя" в данной школе им было предоставлено шестиразовое питание, культурные мероприятия и др. Впоследствии воспитанники "Жануя" были возвращены в Алматы по месту их постоянного пребывания", - проинформировали в акимате.





На сегодняшний день управлением образования города Алматы отправлено уведомление о расторжении договора с ТОО "Айсулу и Т" ввиду некачественного выполнения обозначенных в договоре обязательств по организации летнего отдыха детей.





Как отметили в пресс-службе, ранее решение о расторжении договора на оказание услуг было принято в отношении ТОО "Бел Ричи" (лагерь "Арман дала"), подано исковое заявление о признании недобросовестным поставщиком. Денежные средства не были выплачены.





Следует отметить, что ввиду несоответствующих условий, созданных на базе двух лагерей, управлением образования принято решение о направлении всех детей в другие два лагеря поэтапно", - говорится в сообщении.





Всего в Алматы во время летних каникул планируется отправить отдыхать в загородные лагеря около 3000 детей из многодетных и малообеспеченных семей, 100 детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с особыми образовательными потребностями. Усилена работа с кураторами детских специализированных учреждений по вопросу организации детского отдыха в летний период, отметили в акимате.





Как сообщалось ранее, сауну в детском лагере отдыха обнаружили общественники Алматы. Родители также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей. В этом же здании находится сауна, в которой отдыхали взрослые мужчины. На детский лагерь в сауне из бюджета выделено 107,8 млн тенге. Прокуратура начала расследование



