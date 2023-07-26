Детский лагерь в здании сауны: прокуратура начала расследование

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы начаты досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних при организации "детского лагеря в здании сауны", - Прокуратурой города Алматы начаты досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних при организации "детского лагеря в здании сауны", сообщает пресс-служба прокуратуры.





Установлено, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования города Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом представленная конкурсная документация не в полной мере отвечала предъявляемым требованиям", - проинформировали в прокуратуре города.





Расследование уголовных дел поручено Антикоррупционной службе города Алматы.





Также в рамках расследования дел будет обеспечено установление всех обстоятельств произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц местного исполнительного органа и организаторов лагеря.





Дела находятся на особом контроле органов прокуратуры", - добавили в пресс-службе.





Напомним, сауну с полуголыми мужчинами обнаружили родители и общественники в детском лагере, куда школьников отправили на отдых.





Родители также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей. В этом же здании находится сауна, в которой отдыхали взрослые мужчины. Сотрудники лагеря даже не сняли вывеску "Сауна" с фасада здания.





На инцидент отреагировали в областном управлении образования. Его сотрудники экстренно выехали в загородный лагерь "Арман".