Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями, грозами и ветром сохранится в пятницу на большей части Казахстана, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом. В южной части республики - погода без осадков", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской местами туман.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях днем местами ветер до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области местами шквал, град. В Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем град.

В Кызылординской, местами в Мангистауской области сильная жара.

Кроме того, в Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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