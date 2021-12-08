Неустойчивый характер погоды сохраняется в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК - пройдут осадки, преимущественно в виде снега; на севере и востоке усиление ветра с низовой метелью. Местами по республике ожидаются туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
На юге и востоке Акмолинской области ожидается низовая метель; на западе и востоке туман, гололед.
На юго-востоке Западно-Казахстанской и ночью в северной половине Актюбинской областей ожидаются туман, гололед.
На западе, востоке, в центре Атырауской области и на большей части Мангистауской области ожидается туман.
На севере Костайской области ожидается туман, ночью на юге метель, гололед.
На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман; на востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью низовая метель, гололед.
На севере Павлодарской области ожидаются туман, гололед, на северо-западе усиление ветра до 18 метров в секунду.
На севере и востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на юге туман.
На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, в северной половине усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В центре Кызылординской области ожидается туман.
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман4; днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.