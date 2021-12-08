Неустойчивый характер погоды сохраняется в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием обширного антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на востоке, юго-востоке РК и на востоке Карагандинской области - пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке и в центре РК с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-западе, востоке и в центре Акмолинской области ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей ожидаются туман, на юго-западе усиление ветра до 15-22 метров в секунду, в Мангистауской области с пыльной бурей.

На севере Костанайской области, на юго-востоке Северо-Казахстанской области, на северо-востоке и юге Алматинской области ожидается туман.

На севере Кызылординской области, на юге и в горных районах Туркестанской области ожидается туман, днем в центре Кызылординской области, на севере и в горных районах Туркестанской области усилится ветер до 15-20 метров в секунду, на севере Туркестанской области с пыльной бурей.

На востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на севере и востоке - туман.

В северной половине Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



