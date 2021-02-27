Незаконно построенную гостиницу снесли на Кульджинской трассе под Алматы

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - Самовольной постройкой признан судом комплекс на Кульджинке, включающий в себя гостиницу, кафе и магазин, передает Kazakhstan Today.

Судебные разбирательства по иску управления земельных отношений к собственникам объекта длились продолжительное время. Позднее, суд все же вынес решение о сносе, однако собственниками оно не выполнялось. Накануне мы произвели снос в принудительном порядке, при участии судебных исполнителей", - сообщили в Управлении градостроительного контроля города Алматы.

Как упомянули в ведомстве, сегодня в городе снесли ещё один коммерческий объект - цветочный магазин на улице Сатпаева.

Отмечается, что в прошлом году в результате проверки установлено, что цветочный павильон общей площадью более 180 квадратных метров возведен с многочисленными нарушениями.

Магазин строили без проектно-сметной документации и экспертизы проекта, без сопровождения авторского и технического надзоров, без уведомления уполномоченного органа о начале производства строительно-монтажных работ. Кроме того, строительство его осуществлено путем сноса индивидуального жилого дома в нарушении норм закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", - добавили в веомстве.









Сегодняшняя проблема застройки предгорных районов, ущелий и русел рек приобрела поистине гигантский масштаб и представляет собой целый ряд нарушений различных регламентов и влечет за собой комплекс проблем", - рассказала экоактивист.

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