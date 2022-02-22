НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Незаконную майнинговую деятельность выявили в Нур-Султане и Петропавловске. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудниками столичного департамента АФМ выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач. В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты "bitcoin" в количестве 159 шт", - сообщили в АФМ РК.

Отмечается, что в период с ноября 2021 грда по февраль 2022 года в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере $48 498 (21 145 128 тенге).

Кроме того, по данным АФМ, выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в центре города Петропавловска.

Для работы майнинговой фермы переоборудовано хозяйственное помещение бывшего овощехранилища, в котором располагалось оборудование для генерации криптовалют в количестве 273 единиц. Потребление электрических мощностей со стороны майнинговой фермы составляло порядка 146 Мвт в месяц. Согласно заключениям криминалиста обнаруженное оборудование является шифровальным комплексом, используемое для "добычи" цифровой криптовалюты. По заключению специалиста предварительный незаконный доход в денежном выражении в виде выведенной криптовалюты составляет 68 331 022 тенге", - проинформировали в агентстве.

В АФМ отметили, что работающие с нарушением закона криптофермы приводят к критическому повышению нагрузки на электросетевое хозяйство и становятся причиной частых аварийных отключений электроснабжения населения.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (Незаконная предпринимательская деятельность). Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



