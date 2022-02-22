Сразу 13 майнинговых ферм суммарной мощностью 202 МВт выявили в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - За последние пять дней мобильными группами Министерства энергетики, правоохранительными и другими госорганами были выявлены и остановлены 13 майнинговых ферм с суммарной потребляемой мощностью 202 МВт, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Карагандинской области был выявлен факт осуществления деятельности по цифровому майнингу общей мощностью 31,3 МВт, в Павлодарской области - 22 МВт, в Туркестанской области - 3,28 МВт, в Акмолинской области - 1,03 МВт, в Костанайской области - 0,82 МВт, в Нур-Султане - 1,8 МВт, Алматы - 3,5 МВт, Шымкенте - 4 МВт", - рассказали в пресс-службе Минэнерго РК.

Также были введены самоограничения в Западно-Казахстанской области на цифровой майнинг общей мощностью 91 МВт, в Карагандинской области - 44 МВт.

Работа мобильной группы по выявлению и отключению от электрических сетей майнинговых ферм продолжится. Также по выявленным майнинговым фермам уполномоченными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.

В начале года стало известно, что плановая поставка электроэнергии в адрес майнеров приостановлена и возобновится после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. В компании подчеркнули, что основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC.

25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества . В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.

26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии.

21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. А Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой.

Ранее на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.

В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты.