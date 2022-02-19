Как добыча криптовалюты вредит окружающей среде

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Майнинг криптовалюты негативно влияет на окружающую среду. Он потребляет огромное количество электричества. По подсчетам ученых Кембриджского университета, на майнинг уходит 121,36 тераватт-часов (ТВт·ч) в год. Также майнинг оставляет за собой внушительный углеродный след", - говорится в материале портала Zakon.kz.
При майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год. И это равно объему углеродных выбросов таких стран, как Иордания или Шри-Ланка.
Проблемой загрязнения окружающей среды из-за майнинга интересовались и в организации Greenpeace. Журнал Nature Communication спрогнозировал, что к 2024 году парниковый эффект от расположенных в Китае майнинговых ферм превысит парниковый эффект Филиппин.
Майнинг - это процесс, который использует компьютерные ресурсы для обработки транзакций платежной системы путем создания новых блоков, обеспечения их безопасности и формирования новых записей в общей базе данных. Подобная деятельность необходима для того, чтобы проводились транзакции, обеспечивались высокая степень их безопасности, бесперебойное функционирование всей одноранговой децентрализованной системы.
За обработку информации владелец компьютерного ресурса получает вознаграждение в виде комиссии или части эмитированной в процессе майнинга криптовалюты. Это основной принцип работы платежных систем, которые предусматривают использование биткоинов и виртуальных денег.
Важными функциями майнинга являются обработка информации, проведение транзакций и обеспечение безопасности функционирования платежной системы. Такого рода работа будет актуальна всегда в сфере криптовалюты.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал о майнинге и его влиянии на энергосистему.
В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC.
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны.
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. А Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой.
В настоящее время в Казахстане рассматривается вопрос об увеличении налога для майнеров, также предлагается конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.