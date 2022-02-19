Как добыча криптовалюты вредит окружающей среде

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НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Из-за возросшей популярности заработка на цифровых активах все чаще поднимается тема загрязнения окружающей среды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Майнинг криптовалюты негативно влияет на окружающую среду. Он потребляет огромное количество электричества. По подсчетам ученых Кембриджского университета, на майнинг уходит 121,36 тераватт-часов (ТВт·ч) в год. Также майнинг оставляет за собой внушительный углеродный след", - говорится в материале портала Zakon.kz .

При майнинге вырабатывается 36,95 мегатонны углекислого газа в год. И это равно объему углеродных выбросов таких стран, как Иордания или Шри-Ланка.

Проблемой загрязнения окружающей среды из-за майнинга интересовались и в организации Greenpeace. Журнал Nature Communication спрогнозировал, что к 2024 году парниковый эффект от расположенных в Китае майнинговых ферм превысит парниковый эффект Филиппин.

Майнинг - это процесс, который использует компьютерные ресурсы для обработки транзакций платежной системы путем создания новых блоков, обеспечения их безопасности и формирования новых записей в общей базе данных. Подобная деятельность необходима для того, чтобы проводились транзакции, обеспечивались высокая степень их безопасности, бесперебойное функционирование всей одноранговой децентрализованной системы.

За обработку информации владелец компьютерного ресурса получает вознаграждение в виде комиссии или части эмитированной в процессе майнинга криптовалюты. Это основной принцип работы платежных систем, которые предусматривают использование биткоинов и виртуальных денег.

Важными функциями майнинга являются обработка информации, проведение транзакций и обеспечение безопасности функционирования платежной системы. Такого рода работа будет актуальна всегда в сфере криптовалюты.

В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане , сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY.

Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC.

Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества . В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.