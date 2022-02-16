В РК предлагают конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса

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Совместно с уполномоченными органами будут проработаны механизмы запрета действий серых майнеров путем ограничения IP-адресов. Также одним из эффективных решений будет обсуждаться рассмотрение в законодательстве конфискация имущества "серых майнеров", - заявил Багдат Мусин.
Кроме того, по его словам, в части "серых майнеров" будет внедрена система револьверных проверок мобильных групп, созданных Министерством энергетики и правоохранительными органами. Также для их системного выявления будет создан список организаций, определены исторические данные потребляемой энергии и выстроен конкретный алгоритм налоговых и таможенных проверок.
Министр отметил, что перечисленные меры будут предприняты совместно КНБ, Минэнерго, Минфином.
В части регулирования введется лицензирование цифрового майнинга. Основной критерий - это соответствие техническим требованиям: наличие необходимого оборудования, соответствующих помещений по пожарной безопасности. Мы также выработаем систему квотирования электроэнергии с разработкой отдельной тарификации, что позволит выстроить прозрачный процесс, как для действующих игроков рынка, так и для государства в целом", - уточнил Багдат Мусин.
По словам министра, с учетом международного опыта и казахстанских реалий будет определена оптимальная система налогообложения.
Здесь важно учесть риски в части конкурентоспособности нашего рынка, сохранения интереса игроков к работе в нашей стране, чтобы не повторить китайский опыт. Приоритетным, конечно же, является предьявление встречных обязательств к "белым майнерам" в части соблюдения требований по ESG", - пояснил он.
Законопроект по цифровым активам инициирован группой депутатов мажилиса. Данные мероприятия будут обсуждаться в рамках этого законопроекта.
Ну и последнее направление - это меры по созданию экосистемы для развития индустрии майнинга в Казахстане, которая будет соответствовать международным стандартам, а именно: создание криптобирж в Казахстане, запуск пилота по банковскому обслуживанию криптобирж (участников МФЦА, БВУ), создание майнинговых пулов. Резюмируя, предлагаемые меры позволят установить четкие и ясные правила игры, исключат проблемы по перегрузке электросети, а также выведут из "серой зоны" большинство майнинговых ферм", - заключил Багдат Мусин.
Ранее сообщалось, что в Казахстане налог для майнеров могут увеличить в 10 раз.