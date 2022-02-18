Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой

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По словам Санкара, "цифровые активы угрожают финансовой независимости и подрывают финансовую целостность страны", сообщает ТАСС.
Мы также видели, что криптовалюты не подходят под определение денежной единицы, актива или товара, у них нет денежных потоков, собственной ценности. Они сродни пирамиде Понци (первая финансовая пирамида в США - прим. ТАСС) и, возможно, даже хуже", - заявил он.
Он отметил, что "торговля криптовалютой может разрушить валютную, банковские системы и в целом способности правительства контролировать экономику".
Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила, что правительство республики проведет консультации о криптовалюте, после которых примет решение относительно ее "запрета или не запрета". При этом она отметила, что объявленный ранее налог в 30% на доходы от цифровых активов не означает, что криптовалюты получили законный статус.
В настоящее время в Индии обсуждается законопроект о регулировании криптовалют. Его первый вариант предполагал запрет всех "частных криптовалют", однако допускал исключения для продвижения технологии блокчейн. При этом предусматривалось создание собственной официальной цифровой валюты в стране. Предполагалось, что документ будет рассмотрен парламентом в осеннюю сессию, однако этого не произошло. Также его нет в повестке проходящей бюджетной сессии парламента.
Как сообщалось ранее, в Казахстане налог для майнеров могут увеличить в 10 раз.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал о майнинге и его влиянии на энергосистему.
В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC.
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны.
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии.
В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей.
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?"
69% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 19% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 6% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно".
Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты.