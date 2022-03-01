Незаконную майнинговую ферму выявили в Костанае

КОСТАНАЙ. 28 ФЕВРАЛЯ - Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО EG по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам, занимающимся цифровым майнингом, сообщили в пресс-службе АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Костанае, где расположено ТОО EG, наблюдается резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма, затраченная на покупку электроэнергии, за вышеуказанный период составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч). В ходе обыска на данной территории обнаружено два контейнера с оборудованием, предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование ASIC марок Whatsminer M20S и Avalon Miner 1166Pro-81T в количестве 180 штук", - проинформировали в пресс-службе.
По данному факту ведется следствие.
Ранее премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга.
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора.
Напомним, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.