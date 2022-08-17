Незаконный доход в 280 млн тенге: вынесен приговор за незаконную добычу золотосодержащей руды

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Мангистауской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Абайской, Северо-Казахстанской, Атырауской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 августа на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

17 августа на севере Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

17 августа на северо-востоке Жетысуской области сохраняется ветер северо-восточный 18-23 метра в секунду, в районе Алакольских озер порывы 30 метров в секунду и более.

17 августа в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, днем на западе области 15-20 метров в секунду. На юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

17 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 17 августа во второй половине дня ожидается гроза.

17 августа на западе Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15 метров в секунду. Днем на западе области сохраняется сильная жара - 35 градусов.

17 августа в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 августа в Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

17 августа на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

17 августа на востоке Атырауской области ожидается очень сильная жара - 42 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

17 августа в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.