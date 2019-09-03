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Ночные заморозки ожидаются в Нур-Султане и двух областях Казахстана

02.09.2019, 21:28 12232
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Ночные заморозки ожидаются в Нур-Султане и двух областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
В Нур-Султане ночью 3-4 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки, 1 градус, говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".
 
Также 3-4 сентября в Акмолинской области местами ожидаются гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
 
В Северо-Казахстанской области ночью 3 сентября местами ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.
 
Кроме того, 3 сентября в Костанайской области ожидаются утром и днем местами гроза, ночью и утром местами туман. В Костанае днем 3 сентября ожидается гроза.
 
Ранее "Казгидромет" сообщил о понижении температуры воздуха в Казахстане. 
 

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